اعرف أرخص سعر لسامسونج Galaxy S23 Ultra في السوق المصري

يعتبر الكثير من المحللين ومقيمي الهواتف أن Galaxy S23 Ultra هو أفضل هاتف أندرويد للفئة الرائدة في العالم، حيث يتربع على قمة أفضل هواتف تم إطلاقها خلال العام الحالي، وذلك بالمنافسة مع هواتف آيفون iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max.

وحصل هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra على أعلى التقييمات في عدد كبير من المنصات، حيث ضم عدد من المواصفات الفائقة والتي قلما تتواجد في هاتف واحد بداية من الشاشة و الكاميرا حتى البطارية والمعالج المتميز الذي يقدم أداء قويا، بالإضافة إلى القلم الذكي S pen والذي يأتي مع مستشعرات أفضل.

ويعد أرخص سعر لهاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra في السوق المصري بسعر حوالي 42 ألف و 825 جنيها، وذلك لنسخة 128/4 جيجا بايت، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

وجاء هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra بشاشة مقاومة للمياه والغبار مع معيار IP68، ومن نوع Dynamic AMOLED 2X، قياس 6.8 بوصة، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ودقة عرض 1440 x 3088 بيكسل ، وميزة +HDR10 ، وطبقة حماية للشاشة من نوع Corning Gorilla Glass Victus 2، مع دعم للقلم الالكتروني S pen.

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra، كاميرا خلفية رباعية ، الرئيسية بدقة 200 ميجابكسل، وكاميرا بيريسكوب تليفوتو بدقة 10 ميجابكسل وتقريب 10x، وكاميرا تليفوتو بدقة 10 ميجابكسل وتقريب 3x، وكاميرا Ultrawide بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra، على بطارية سعة 5000 ميلي أمبير، تدعم الشحن السلكي السريع بقوة 45 وات، وشحن لاسلكي بقوة 10 وات، مع دعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، ويتميز الهاتف بمجموعة متنوعة من ألوان منها الأسود ، والأخضر ، والبيج الفاتح، والبنفسج ، والرمادي ، والأزرق السماوي ، والأخضر الفاتح ، والأحمر.



ويعمل هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع معالج رسوميات Adreno 740، وذاكرة وصول عشوائي سعة 8 و 12 جيجابايت رام من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت، ونظام التشغيل Android 13 ، وواجهة المستخدم One UI 5.1 للسوفت وير.