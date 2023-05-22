بالأرقام.. ميدو يستعرض ما أنفقه الأهلي والزمالك آخر 5 مواسم وبطولات الفريقين

استعرض أحمد حسام ميدو، ما أنفقه الأهلي والزمالك خلال آخر 5 مواسم بالتفاصيل والأرقام وأسماء الوكلاء فضلا عن عدد البطولات لكل فريق.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "آخر 5 مواسم الزمالك أنفق455 مليون جنيه والأهلي أنفق905 ملايين جنيه"

وأضاف: "بالنسبة للبطولات حصد الأهلي في آخر 5 مواسم 11 بطولة ويتصدر حاليا الدوري فضلا عن كونه ينافس في نهائي دوري أبطال أفريقيا"

وعن الزمالك قال: "الزمالك حصد 8 بطولات في آخر 5 مواسم، ولا يزال ينافس في بطولة كأس مصر بالموسم الجاري"

ميدو استعرض خلال الريمونتادا، حصاد ما أنفقه كل فريق بداية من موسم2018-2019 وحتى الموسم الجاري.

