بعد اقترابه من الرحيل .. فاركو يرفض ضم نجم الزمالك

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن فاركو بدأ في التواصل مع عمر جابر قائد نادي الزمالك، للحصول على خدماته في الموسم الجديد.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "العرض لم يرتقي للشكل الرسمي ولكن عمر جابر قد يرحل عن ناديه في الموسم الجديد، بعد عدم تقديمه العرض المطلوب".

أجلت رابطة الأندية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء ذلك بسبب مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا ومواجهة الوداد فى نهائي البطولة.

ويواجه الأهلي نظيره الوداد البيضاوي المغربي فى نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 4 يونيو في ستاد القاهرة الدولي، ثم 11 يونيو (مباراة الإياب) في مركب محمد الخامس.

وقررت رابطة الأندية تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، التي كان من المقرر لها ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز للأسبوع الـ31؛ بسبب إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.