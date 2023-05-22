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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك السابق: رحلت عن مجلس الأبيض لهذ السبب

الزمالك
الزمالك

قال بدر حامد نجم الزمالك السابق ، إن هناك أزمة كبيرة فى الكرة المصرية تخص قطاعات الناشئين ولابد من الحلول من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال بدر حامد فى تصريحات تليفزيونية: عن توليه منصب المدير الفني لقطاعات كرة القدم بنادي الظفرة الإماراتي إن هناك أزمة كبرى فى قطاعات الناشئين فى مصر خلال الفترة الحالية ، وأنه لابد من وضع خطة واضحة للناشئين من أجل أن يكون هناك لاعبين مميزين تنتجهم الأندية.

وأضاف:" هناك أزمة رواتب بالنسبة لمدربي قطاعات الناشئين والمدربين تتجه للتدريب بشكل فردي.

وأتم:" رحلت عن نادي الزمالك بعد رحيل مجلس حسين لبيب ومع المجلس الحالي أصبحت غير متواجد.

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