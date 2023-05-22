نجم الزمالك السابق: رحلت عن مجلس الأبيض لهذ السبب

قال بدر حامد نجم الزمالك السابق ، إن هناك أزمة كبيرة فى الكرة المصرية تخص قطاعات الناشئين ولابد من الحلول من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال بدر حامد فى تصريحات تليفزيونية: عن توليه منصب المدير الفني لقطاعات كرة القدم بنادي الظفرة الإماراتي إن هناك أزمة كبرى فى قطاعات الناشئين فى مصر خلال الفترة الحالية ، وأنه لابد من وضع خطة واضحة للناشئين من أجل أن يكون هناك لاعبين مميزين تنتجهم الأندية.

وأضاف:" هناك أزمة رواتب بالنسبة لمدربي قطاعات الناشئين والمدربين تتجه للتدريب بشكل فردي.

وأتم:" رحلت عن نادي الزمالك بعد رحيل مجلس حسين لبيب ومع المجلس الحالي أصبحت غير متواجد.