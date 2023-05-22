نجم الزمالك السابق: فتوح تأثر بتصريح مرتضي منصور عن تعاطيه مواد محظورة

أكد وليد صلاح عبداللطيف نجم نادي الزمالك السابق، أن أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم، تأثر بشكل سلبي بعد تصريح رئيس النادي عنه بتعاطي المواد المحظورة.

وتابع عبداللطيف خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "فتوح واحد من أفضل لاعبي الكرة المصرية، وكان من الخطأ التصريح ضده بهذا الشكل، حتى لو حدث لا بد من التريث على هذا التصريح، وبالتالي اللاعب منذ هذا الأمر لم يستعيد مستواه السابق".

أجلت رابطة الأندية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء ذلك بسبب مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا ومواجهة الوداد فى نهائي البطولة.

ويواجه الأهلي نظيره الوداد البيضاوي المغربي فى نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 4 يونيو في ستاد القاهرة الدولي، ثم 11 يونيو (مباراة الإياب) في مركب محمد الخامس.

وقررت رابطة الأندية تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، التي كان من المقرر لها ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز للأسبوع الـ31؛ بسبب إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.