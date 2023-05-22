أخبار التعليم| إعلام القاهرة تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني.. وعلوم الابتكار توضح تفاصيل برنامج التعاون المصري الصيني

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

هيئة علوم الابتكار توضح تفاصيل فتح باب التقدم لبرنامج التعاون المصري الصيني ومواعيد التقديم



أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، عن فتحها باب التقدم للنداء السادس وذلك لبرنامج التعاون المصري الصيني؛ من أجل تعزيز التعاون البحثي بين الجانبين.

أهدى طلاب الفرقة الثالثة ببرنامج تأهيل المعلمين قسم تكنولوجيا السيارات و الجرارات بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، مشروعهم لقسم تكنولوجيا السيارات والجرارات بالكلية وهو عباره عن نموذج تعليمي لوحدة قدرة هيدروليكية وياتي ذلك من الطلاب علي المساهمة في تطوير معامل ورش الكلية و العملية التعليمية بالكلية.

أعلنت الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.