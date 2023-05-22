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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| إعلام القاهرة تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني.. وعلوم الابتكار توضح تفاصيل برنامج التعاون المصري الصيني

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

هيئة علوم الابتكار توضح تفاصيل فتح باب التقدم لبرنامج التعاون المصري الصيني ومواعيد التقديم


أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، عن فتحها باب التقدم للنداء السادس وذلك لبرنامج التعاون المصري الصيني؛ من أجل تعزيز التعاون البحثي بين الجانبين.

 

طلاب تأهيل المعلمين يهادون كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان مشروع من تصميمهم

أهدى طلاب الفرقة الثالثة ببرنامج تأهيل المعلمين قسم تكنولوجيا السيارات و الجرارات بكلية التكنولوجيا والتعليم  جامعة حلوان، مشروعهم  لقسم تكنولوجيا السيارات والجرارات بالكلية وهو عباره عن نموذج تعليمي لوحدة قدرة هيدروليكية وياتي ذلك  من الطلاب علي المساهمة في   تطوير معامل  ورش الكلية و العملية التعليمية بالكلية.

 

إعلام القاهرة تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني

أعلنت الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

غدا جامعة حلوان تطلق برنامج تدريبي عن الاجصاء التحليلي

تواصل  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي  لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك  بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

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