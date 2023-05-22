حملة لردم الحفر مصدر انتشار الحشرات ببئر العبد في سيناء

نفذت إدارة البيئة والإدارة الصحية ( وحدة الملاريا ) بمدينة بئر العبد شمال سيناء، حملة لردم الحفر التي تتسبب في انتشار الحشرات والافات الضارة بصحة المواطنين، بناء علي تكليفات اللواء محمد محمد بهجت رئيس المركز والمدينة بئر العبد.

وأعطي توجيهاته لمحمد علي عيد السكرتير العام لمجلس المدينة لمتابعة اعمال الردم للخفر بالتنسيق مع المهندس احمد جواهر مدير الشركة ببئر العبد .

انتشار الحشرات:

وقد تم مخاطبة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بضرورة اتخاذ ما يلزم للحد من انتشار الحشرات والآفات المضرة بالصحة العامة للمواطنين بالمدينة، وعليه تم توفير معدة كراكة تابعة للشركة ، وتم ردم جميع الحفر.

كما تم التنبيه على سائقي الشركة بإلقاء مياه الصرف داخل الأحواض المخصصة.،لامكانية السيطرة عليها أثناء أعمال الرش بالمبيدات للقضاء على البعوض والذباب والناموس ومكافحة الأمراض الوبائية والمعدية .

