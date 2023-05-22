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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشناوي يغيب.. موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة

صدى البلد

يستعد الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر لمواجهة إنبى المقرر لها غداً، الثلاثاء، ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي تدخل معسكراً مغلقاً الليلة.

ويغيب محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى عن مباراة إنبى بسبب الإيقاف ثلاث مباريات بعد الطرد فى مباراة سموحة، كما يعانى من الإصابة فى عضلة السمانة.

موعد مباراة الأهلى وإنبى


ويستعد الأهلى لمواجهة لمواجهة إنبى فى التاسعة والنصف مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ترتيب الأهلى فى جدول الدوري 
ويتربع الأهلى على قمة بطولة الدورى برصيد 53 نقطة، ومازالت لديه 5 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 21 مباراة حقق الفوز فى 16 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ40 هدفاً، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.


القناة الناقلة لمباراة الأهلى وإنبى 
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وإنبى فى الدوري المصري الممتاز فى وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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