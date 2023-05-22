انتظره ولم يأت.. زيلينسكي لم يحضر لقاء الرئيس البرازيلي..ما السبب ؟

قال رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إن فلاديمير زيلينسكي لم يحضر للقاء معه، والذي كان من المقرر عقده على هامش قمة مجموعة السبع في هيروشيما.

وكانت قد ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أقنع نظيره البرازيلي بالاجتماع مع زيلينسكي في القمة التى ستعقد.

وأضاف رئيس البرازيل قائلا : "كان من المقرر عقد لقاء ثنائي مع أوكرانيا في هذه القاعة انتظرنا وتلقينا معلومات تفيد بأنهم قد تأخروا، في غضون ذلك استقبلت رئيس فيتنام. عندما غادر الرئيس الفيتنامي، لم يحضر زيلينسكي بالتأكيد كان لديه اجتماع آخر . لم أشعر بخيبة أمل، لقد شعرت بالضيق لأنني أرغب في مقابلته ... زيلينسكي شخص بالغ ويعرف ما يفعله".

و قال رئيس البرازيل في وقت سابق، إن على الولايات المتحدة وأوروبا البدء في الحديث عن التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، وليس تأجيج النزاع. وشدد لولا دا سيلفا على ضرورة توفير "الحد الأدنى من الشروط" لروسيا لإنهاء هذا النزاع.

و اقترح لولا دا سيلفا إنشاء صيغة تشابه مجموعة العشرين لمناقشة الوضع في أوكرانيا.