عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل اللعبة

اللعبة
اللعبة

أذيعت الحلقة الثامنة من مسلسل اللعبة 4 غبر منصة شاهد vip، والذي يقوم ببطولته كل من هشام ماجد وشيكو. 

وشهدت الحلقة الثامنة من مسلسل اللعبة العديد من الاحداث حيث بدأ كل من فريق مازو “ هشام ماجد ”ووسيم “ شيكو ” تحدي جديد وهو ان يعيش كل من اعضاء الفريقين حياه بعضهم . 

وحتي انتهاء الحلقة الثامنة من مسلسل اللعبة خسر كل أعضاء فريق مازو باستثاء غريب، بينما نجح أغلب فريق وسيم في اللعبة . 

واحتل مسلسل اللعبة المركز الأول من أصل 10 مراكز هم الأعلي مشاهدة فى مصر عبر منصة شاهد vip  بعد طرحة بأربعة حلقات .

تدور أحداث مسلسل اللعبة 4 حول المنافسة المستمرة بين «وسيم الصريطي»، وصديق طفولته مظهر عبدالرحمن «ماظو»، والتى بدأت منذ الطفولة وتطورت حتى صناعة اللعبة، وفى كل جزء يتولى مسئولية اللعبة شخص مختلف، تأليف فادى أبوالسعود وأحمد والي.

أبطال مسلسل اللعبة 


مسلسل "اللعبة" من بطولة النجوم: هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد ، سامي مغاوري، محمد الليثي ، وغيرهم، وإخراج معتز التوني.

مسلسل اللعبة 3 كان قد عرض علي قناة mbc ، خلال شهر رمضان الماضي، بعد طرحه بعدة شهور علي منصة شاهد vip .

واكتفي صناع العمل بأبطال الأجزاء الماضية دون الاستعانة باي شخصيات رئيسية جديدة مثلما حدث فى الأجزاء السابقة ، بعدما قاموا بالاستعانة بالفنانة رانيا يوسف فى الجزء الثاني من المسلسل ، وقد انتهي دورها فى هذا الجزء فقط.

وكانت قد طرحت الشركة المنتجة للجزء الرابع من مسلسل اللعبة برومو العمل تمهيداً لعرضه خلال الفترة القادمة على منصة شاهد vip. 

اللعبة الفنانة رانيا يوسف هشام ماجد مسلسل اللعبة 3 مسلسل اللعبة مسلسل اللعبة 4 منصة شاهد vip مي كساب منصة شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكيلو نزل لـ16 جنيها.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الأرز الشعير الآن

1800 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وهذا ثمن عيار21 الآن

الأهلي يكشف موقف كهربا من المشاركة أمام الوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا

صور جريئة.. ابنة عبلة كامل تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها الأجنبي

بسبب انتقال نجله لبيراميدز.. قرار من نادي الزمالك ضد أسامة نبيه

هزة قوية تضرب الدولار بالسوق السوداء|تراجع 6 جنيهات ومفاجأة بسعره الآن بالبنوك

نزلت عن الـ60|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3600 جنيه

الحرارة تتخطى الـ40 والخماسين تصل القاهرة|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

ترشيحاتنا

بدء أعمال الدورة الـ 49 لمؤتمر العمل العربي برعاية الرئيس السيسي

كهربا معرض للوقف في هذا الموعد.. طارق الأدور يصدم جماهير الأهلي| فيديو

بعد رسالة جمال شعبان.. رد فعل غير متوقع من محمد رمضان بشأن الدولارات

رسالة من خارج الأرض.. سعوديان يوجهان رسالة لـ العالم بعد وصولهما الفضاء|فيديو

بعد توقعات سيئة بطقس اليوم.. متى يأتي فصل الصيف؟

مصر تعتزم منح الرخصة الذهبية لـ عمان للاستثمار بالقاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر بنطلون درة يثير الجدل على السوشيال ميديا | رقم صادم

ميتة علي الزواج.. شاهد ياسمين الخطيب وهي عروس تشعل السوشيال ميديا

بإطلالة لافتة.. زوجة حمدي الميرغني تبهر متابعيها| شاهد

الفوائد العشر للشاي.. جمال شعبان يفجر مفاجأة: بعد الأكل بنصف ساعة

فيديو

غادة والي ترد على اتهامها بسرقة تصميمات فنان روسي.. فيديوجراف

جراحة للونش وموقف الشناوي من نهائي أفريقيا ومرتجي يقدم بلاغات جديدة.. تغطية خاصة

بدء الاكتتاب في أول صندوق للاستثمار بالذهب .. الوثيقه بـ 10 جنيهات

«عملت قرشين كويسين».. ميار الببلاوي تهاجم وفاء مكي مجددًا  «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ