الدولار والريال السعودي.. أسعار العملات في البنك الأهلي اليوم الاثنين

يقدم "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم، الاثنين الموافق 22 مايو 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الاثنين الموافق 22-5-2023 في البنك الأهلي المصري كالآتي:

العملات الأجنبية في البنك الأهلي





الدولار الأمريكي شراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.



اليورو شراء 33.2346 جنيه، والبيع 33.4075 جنيه.

الجنيه الإسترليني شراء 38.2745 جنيه، والبيع 38.4761 جنيه.



ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ شراء 22.766 جنيه، والبيع 22.8756 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ شراء 4.4615 جنيه، والبيع 4.4856 جنيه.



أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم





الكرون النرويجي شراء 2.8191 جنيه، والبيع 2.8419 جنيه.

الكرونا السويدية شراء 2.9217 جنيه، والبيع 2.9383 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ شراء 34.1743 جنيه، والبيع 34.3886 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ شراء 22.2794 جنيه، والبيع 22.4364 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الأسترالي‏ شراء 20.4303 جنيه، والبيع 20.5677 جنيه.



أسعار صرف العملات العربية



وننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات اليوم، الإثنين الموافق 22 مايو 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.



وجاءت أسعار صرف العملات العربية اليوم الإثنين 22-5-2023 في البنك الأهلي المصري كالآتي:

سعر صرف العملات العربية اليوم:



سجل الدينار الكويتي للشراء 99.5017 جنيه و 100.4232 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 8.1951 جنيه و 8.2264 جنيه للبيع.



أسعار صرف العملات العربية اليوم



سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 8.392 جنيه و 8.4019 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 79.4574 جنيه و 81.8302 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 78.0457 جنيه و 80.1299 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 7.8046 جنيه و 8.4869 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 42.7677 جنيه و 43.4752 جنيه للبيع.