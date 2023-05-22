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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 22-5-2033

صدى البلد

يهتم الكثيرون بمتابعة سعر الذهب محليا وعالميا، لذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه، خدمة التعرف على أسعار الذهب خلال التعاملات اليوم، الإثنين 22-5-2023، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 22-5-2023

1800 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وهذا ثمن عيار21 الآن

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 2,425 جنيه للبيع و 2,475 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالي 2,771 جنيها للبيع و 2,829 جنيها للشراء.

 


سعر الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 2,079 جنيها للبيع و 2,121 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي  1,617 جنيها للبيع و 1,650 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر

وصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 19,400 جنيه للبيع و 19,800 جنيها للشراء.

وبلغ سعر أوقية الذهب حوالي 86,191 جنيها للبيع، و 87,969 جنيها للشراء.

وكيلو الذهب حوالي 2,771,429 جنيها للبيع، و 2,828,571 جنيها للشراء.

سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من  العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميا: ويتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما تشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب. 
 

أسعار الذهب اسعار الذهب أسعار الذهب اليوم الأعيرة الذهبية الذهب عيار 18

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