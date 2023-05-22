دفع المصروفات الدراسية لغير القادرين من الابتدائي إلى الجامعة | تفاصيل

دفع المصروفات الدراسية لغير القادرين، فى مختلف المراحل التعليمية من الابتدائي إلي الجامعة، تبحث عنه الكثير من الاسر الفقيرة والارامل والمطلقات .

وتتحمل وزارة التضامن الاجتماعى ، من خلال مبادرة تكافل الفرصة التعليمية، دفع المصروفات الدراسية لغير القادرين من الابتدائي إلي الجامعة

قال الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن للسياسات الاجتماعية، إن القوانين ليس وظيفتها تقديم الخدمات ولكنها تقر الحقوق وتحميها، وتؤكد علي أن ما تقدمه الدولة من دعم للأسر والفئات الضعيفة ليس إحسانا وإنما حق علي الدولة، وأن كل ما كنا نقدمه كان نوعا من الرعاية أي نوع من الإحسان، ولكن القانون الأن يحمي حقوق المسنين.

وأضاف الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن للسياسات الاجتماعية، فى حوار خاص ل “صدى البلد” أن هناك توساع أفقيا للوزارة مع تعدد فئات المستهدفين وأصبحت الوزارة تتعامل مع الشباب داخل الجامعات، موضحا أنه من المشروعات الجديدة التي تبنتها الوزارة هو برنامج دعم الأسر المعرضة للخطر " سند " والتي تضع مصر في مقدمة الدول المهتمه بحقوق الإنسان؛ لتقديم الرعاية لأسر المفرج عنهم وهذا برنامج مستحدث بوزارة التضامن ويعتير من البرامج الفريدة علي مستوي العالم.

وأوضح مستشار وزارة التضامن للسياسات الاجتماعية، أن هذا البرنامج يقوم بدعم المفرج عنهم حتي لا يعود للسجن مرة أخري وأيضا لحماية الأسرة من الوصمة الاجتماعية ويساعد علي تحسين دخلهم لتجاوزو هذه الأزمة.

دفع المصروفات الدراسية لغير القادرين

https://youtu.be/eWC1R9jp9Vo

أشار الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن للسياسات الاجتماعية، أن مبادرة تكافل الفرصة التعليمية التي تقوم بها وزارة التضامن من أهم المبادرات في تاريخ وزارة التضامن وتهتم بالأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير أجهزة تعويضية علي مستوي مجال التعليم بالمجان والعاملين في الدولة وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلي دفع المصروفات الدراسية لغير القادرين من الابتدائي إلي الجامعة، والاهتمام بالباحثين في مستوي الماجستير والدكتوراة الذين يتبنون برامج ومشروعات بحثيه قابلة للتطبيق وتساهم في مواجهة مشكلات الواقع من خلال إنشاء حضانات للفائقين داخل الجامعات المصرية.

وتابع الدكتور صلاح هاشم ،إلى أنه بالإضافة إلى تكافل الفرص الذى يمنح دفع المصروفات الدراسية لغير القادرين من الابتدائي إلي الجامعة، هناك أيضا برنامج وعي من البرامج المهتمه بتنمية الوعي، وتحسين مستوي المعيشه، وبرنامج ال ١٠٠٠ يوم في حياة الطفل، وهذه من البرامج التي حققت نجاحا، موضحا أن وزارة التضامن من أسبق الوزارات تبنيا لمفهوم الحماية الاجتماعية والذي بدأ من ٢٠١٥، كما ساهمت في إنشاء صندوق للعمالة الغير منتظمه مع القوي العاملة لتقديم معاش شهري ورصد الفئات المعرضة للخطر من العمالة مثل العاملين في قطاعات السياحة والزراعة والصيد الذين تأثرو بالجوائح البيئية المختلفة والتداعيات المختلفة.

وأكد مستشار وزارة التضامن للسياسات الاجتماعية، أن هناك زيادة في برامج الحماية الاجتماعية بمعدل ٤٨و ٨ من ١٠%، موضحا أن حجم المخصصات في الموازنة المالية في ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ بلغ 358 و ٤ من ١٠ مليار جنيه زادت بمعدل بمعدل ٤٨و ٨ من ١٠%، في ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ لتصل إلي ٥٢٩ و٤ من ١٠ مليارات جنيه.