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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الإصلاح والنهضة : تطور كبير في نضج حالة النِقاش بالحوار الوطني

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال المهندس أحمد عمرو عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وممثل عن حزب الإصلاح والنهضة، إنه حضر جلسات الحوار الوطني منذ الأسبوع الأول، ويرى حدوث تطور كبير على مستوى النضج في الحالة الحوارية بشكل عام.

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وأضاف "عمرو" خلال حواره على القناة الأولى: "منذ بداية ثلث جلسة الأمس ونحن نتحدث عن التوافقات ومساحة المشتركة كانت أكبر كثيرا من مساحة الاختلاف، وأجمعنا على أهمية الأحزاب السياسية وأهمية دورها كمؤسسات فاعلة في التنمية السياسية ودورها كوسيط بين الدولة ورجل الشارع ودورها كحواضن للشباب في ممارسة النشاط العام والعملية السياسية".


وتابع عضو التنسيقية: "هناك اختلاف حول قانون الأحزاب، وهل نحن في حاجة إلى قانون جديد او تعديلات على القانون القائم، ونرى أن قانون سنة 77 وتعديلاته حتى دستور 2014 فرّغت القانون من مضمونه وجعلته بلا فلسفة متكاملة وغير متسق مع النظام السياسي التعددي المطروح في دستور 2014".
 

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