تعليم المنوفية: امتحان الجبر في مستوي الطالب المتوسط

تابع محمود الفولي، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023م للشهادة الإعدادية العامة بالمنوفية في لجان مدارس إدارة السادات التعليمية .

حيث يؤدي طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية العامة بالمنوفية اليوم الامتحان في مادتي ( الجبر والإحصاء) و(الكمبيوتر و تكنولوجيا المعلومات والاتصالات).



وتفقد الفولي لجان مدرسة الخطاطبة الرسمية للغات وعدد الطلبة والطالبات الذين يؤدون الامتحان (139) طالب وطالبة موزعين على (7) لجان فرعية والمدرسة تضم لجنة مدرسة المجد الخاصة (لجنة) واحدة فقط ولجنة مدرسة عزبة الإصلاح للتعليم الأساسي ( 4) لجان ولجنة المدرسة الرسمية للغات (لجنتين) فقط .

اطمن الفولي على انتظام سير الامتحانات ومؤكداً على منع دخول أجهزة المحمول أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان نهائياً، كما أثنى على الجهد المبذول من جميع القائمين داخل اللجان في سبيل توفير الراحة والهدوء للطلاب الذين يؤدون امتحانات اليوم.

وأشار إلى أن مستوى الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، وأن مدتها مناسبة تماماً مع عدد الأسئلة ومطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب.





وكيل تعليم المنوفية يتفقد امتحانات الشهادة الاعدادية

وكيل تعليم المنوفية يتفقد امتحانات الشهادة الاعدادية

وكيل تعليم المنوفية يتفقد امتحانات الشهادة الاعدادية

وكيل تعليم المنوفية يتفقد امتحانات الشهادة الاعدادية

وكيل تعليم المنوفية يتفقد امتحانات الشهادة الاعدادية

وكيل تعليم المنوفية يتفقد امتحانات الشهادة الاعدادية

وكيل تعليم المنوفية يتفقد امتحانات الشهادة الاعدادية