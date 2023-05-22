العمل العربية تهدي وزير القوى العاملة درع المنظمة

أهدى فايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية درع المنظمة ، لوزير القوى العاملة حسن شحاتة تقديرا لجهوده المتميزة لخدمة قضايا العمل والعمال ، وعلى الرعاية الكريمة للرئيس عبد الفتاح السيسي لأعمال الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي المنعقد حاليا في القاهرة.

كما قدم درع المنظمة لكل من: الوزير المفوض محمد خير مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية ممثلا عن الامين العام لجامعة الدول العربية، ومحمد عبد الله احمدو رئيس الدورة ٤٩ للمؤتمر، الأمين العام لوزارة الوظيفة العامة والعمل في موريتانية، واحمد الأسدي رئيس مجلس ادارة المنظمة على جهوده المخلصة للنجاح اعمال المجلس في دورته السابقة.

وتقديم درع المنظمة للدكتور يونس سكوري رئيس الدورة السابقة ٤٨ للمؤتمر عرفنا وتقديرا لهم على جهودهم الفعالة والتي ساهمت في إنجاح أعمال وأنشطة وبرامج المنظمة في مختلف المجالات.

الدورة الحالية للمؤتمر ٤٩ المنعقدة في القاهرة، افتتحت اعمالها صباح اليوم الإثنين ، تحت رعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئاسة الجمهورية الإسلامية الموريتانية،استناداً إلى نظام العمل في مؤتمر العمل العربي، وذلك بحضور ممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية، والسادة الوزراء ، ورؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية في 21 دولة عربية، وممثلو الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلو المنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء والشخصيات البارزة.

1