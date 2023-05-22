نجوا بأعجوبة.. لحظات مرعبة لسيارة تدهس 3 أطفال في السعودية.. شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر لحظات مروعة لسيارة مسرعة وهي تدهس ثلاثة أطفال في أحد شوارع منطقة جازان، جنوب غربي السعودية.

وأظهر مقطع مصور نجاة طفل يدعى، عبدالله، من موت محقق، عقب أن تعرض لحادث مروع، أثناء وقوفه على حافة في جازان برفقة اثنين من رفاقه، وفقا لناشري الفيديو.

وذكر موقع صحيفة "المرصد" الإلكتروني أن سيارة مسرعة دهست الأطفال الثلاثة وسارت فوق عبدالله.

وظهر الطفل عبدالله، وهو داخل المستشفى وأحد ذراعيه مكسور، فيما وضع ضماد حول رأسه.

وقال ناشر الفيديو إن "هذا هو عبدالله الذي تم دهسه أسفل السيارة في جازان، حيث كان يقف مع شخصين آخرين بجانب الطريق، فيما باغتتهم سيارة، وصدمتهم، فطاح (سقط) عبدالله أسفل السيارة" .

واختتم بالقول :"ولكنه الحمد لله بخير، وكلهم سلموا (نجوا) الثلاثة" .