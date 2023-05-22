"العمل العربية": الممارسات الإسرائيلية تمثل اعتداءً صارخا على القانون الدولي

قال أحمد الأسدي رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية: إن المجلس استعرض تقريراً حول الإعداد والتحضير لأعمال الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي يونيو2023 .

كما قام مجلس الإدارة، بدراسة تقريرين حول أوضاع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة، والانتهاكات التي تعرض لها أطراف الإنتاج في فلسطين، من جراء الممارسات الإسرائيلية، التي تمثل اعتداء صارخاً على القانون الدولي، ومواثيق حقوق الإنسان، وأكد المجلس إدانته للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني.

ودعا المجلس الدول العربية، للمشاركة في اجتماع دعم استراتيجية التشغيل والحماية الاجتماعية في فلسطين، وتقديم الدعم المالي لسد الفجوة التمويلية لهذه الاستراتيجية والذي عقد في مدينة عمان بالمملكة الأردنية خلال فبراير الماضي.

جاء ذلك خلال كلمته أمام الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي المنعقد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بحضور وفود من 21 دولة عربية يمثلون وزراء العمل وأصحاب الأعمال والعمال .

وأشار إلي أن وثائق المؤتمر تتضمن تقريراً تفصيليا، عما قام به مجلس الإدارة ما بين دورتي المؤتمر "48 و49" ويري أن المنظمة قد حققت العديد من الإنجازات خلال العام الماضي، من خلال الأنشطة والفعاليات المتميزة التي أقامتها المنظمة، وعلاقتها المتميزة مع أطراف الإنتاج الثلاثة والمنظمات الإقليمية والدولية المناظرة، وما كان لذلك أن يتحقق دون التعاون الصادق والمتميز، بين مجلس الإدارة والمدير العام للمنظمة، والطاقم المعاون له، خاصةً التقارير والبرامج والأنشطة، التي نفذت لمساعدة أطراف الإنتاج الثلاثة، في مجالات عمل المنظمة المختلفة.