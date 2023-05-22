وزير التعليم العالي يرأس اجتماع صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية

ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس، بحضور د. منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، ونائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، ود. عاطف العوام المُستشار المالي للوزير، والمُستشار سامح سيد المُستشار القانوني للوزير، وأحمد الشيخ الوكيل الدائم للوزارة، وأعضاء مجلس الصندوق، وذلك بمقر الوزارة.

وفى بداية الاجتماع، وجه المجلس الشكر للدكتور أيمن عاشور على منظومة التأمين الطبى للعاملين بالجامعات بالتعاون مع شركة مصر للتأمين؛ لدورها الهام فى توفير خدمات صحية متميزة للعاملين الإداريين بالجامعات، وهو ما يعكس اهتمام الوزارة وحرصها على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للعاملين بالجامعات.

وأكد الوزير، اعتزازه الكامل واهتمامه الشديد بجميع العاملين الإداريين بالجامعات، باعتبارهم شُركاء أساسيين في الجهود المبذولة لضمان نجاح العملية التعليمية، مُبديًا تفهمه الكامل لمطالبهم المالية، وسعيه الجاد لتحقيق استقرارهم المادي، وتلبية طموحاتهم وتطلعاتهم.

وأشار د. عاشور، إلى حرصه على استكمال وتفعيل دور الصندوق بما يحقق مصالح العاملين الإداريين بالجامعات، مُرحبًا بكافة مقترحات أعضاء المجلس، والتي من شأنها تعظيم دور الصندوق، في تحسين أوضاع العاملين الإداريين بالجامعات.

وخلال الاجتماع، أكد الوزير ضرورة تكاتف وتعاون جميع الجهات المعنية من أجل تحسين أوضاع العاملين الإداريين بالجامعات بشكل أفضل في المُستقبل.

ومن جانبه، أشاد د. منصور حسن بالدور الهام للعاملين الإداريين بالجامعات لضمان نجاح سير العملية التعليمية، مؤكدًا أهمية تحسين أوضاعهم بما يتفق مع رؤية مصر 2030، من خلال تقديم مختلف الخدمات الصحية، والاجتماعية، والترفيهية.

وخلال الاجتماع، وافق المجلس على صرف مكافأة للسادة العاملين بالجامعات الحكومية؛ وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

كما استعرض المجلس الموقف المالي للصندوق والإجراءات التنفيذية لتفعيل قرارات المجلس.

وناقش المجلس إمكانية تشكيل لجنة لدراسة وضع آلية لتكريم العاملين بالجامعات الحكومية، والسادة أعضاء مجلس الإدارة الذين يحالون للمعاش، ودعم الحالات الخاصة التي يتعرض لها العاملون بالجامعات الحكومية.

ووافق المجلس أيضًا على ضم العاملين بجامعة قناة السويس فى المشروع الطبي مع شركة مصر للتأمين.