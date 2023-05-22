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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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طالبة من أوائل الثانوية العامة 2022 تكشف طريقتها في المذاكرة

مريم محمد
مريم محمد

 أكدت مريم محمد الحاصلة على المركز السادس مكرر في الثانوية العامة 2022، أن مرحلة المراجعة قبل الامتحان من الأشياء المهمة، موضحة أنها كانت تراجع الفصول، بنظام وضع نقاط رئيسية، وليس مذاكرة المادة من الأول.

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وأضافت مريم محمد، خلال حوارها ببرنامج صباحك مصري، المذاع على قناة إم بي سي مصر 2، أن فكرة مراجعة الفصول الدراسية بـ نظام العناصر الرئيسية كانت بشكل تجريبي، وليس بناء على معلومة من أحد المتخصصين.


ولفتت إلى أن المذاكرة فى الثانوية العامة تختلف عن المذاكرة فى الجامعة، ففى الثانوية العامة يكون أمام الطالب وقت طويل، ولكن الجامعة يكون الوقت قصيرا.


وأشارت إلى أن الحفظ جزء من الفهم، فالطالب يجب أن يحفظ بعض الأشياء من أجل فهم الباقي.
 

 

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