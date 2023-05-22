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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير الصومال : تعزيز التعاون العربي الأفريقي يحقق استقرار ورخاء الشعوب

السفير الياس شيخ
السفير الياس شيخ عمر أبو بكر

يشارك رئيس وزراء الصومال حمزة عبدي بري، في اجتماعات مجموعة بنك التنمية الإفريقي التي ستعقد بمدينة شرم الشيخ ، نيابة عن الرئيس الدكتور حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية ، في الفترة من 22 إلى 26 مايو 2023 .

وأكد السفير الياس شيخ عمر أبو بكر سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية ، اهمية تلك الاجتماعات والتي يشارك فيها قادة ومسئولي 81 دولة من الدول الافريقية ، مؤكدا اهمية تعزيز التعاون العربي الافريقي بما يحقق امال وطموحات الشعوب في الامن والاستقرار والرخاء.

وأشاد سفير الصومال بالقاهرة بالتنظيم الجيد للاجتماعات ،مشيرا الى الى ضرورة تكثيف الجهود بين الدول الافريقية لتطوير  منظومة التعليم والتكنولوجيا من أجل تحقيق التنمية المستدامة و تنمية المعارف والمهارات اللازمة للوصول إلى مستقبل أكثر استدامة لكل إنسان ، وتعزيز مفهوم المواطنة العالمية ، وذلك لمواجهة أثار التغير المناخي التي تعاني منها الدول الافريقية وخاصة الجفاف والفيضانات ، والتي تلقي باثارها السلبية وتداعياتها على اقتصادات الدول الافريقية .

وشدد السفير الصومالي، على ضرورة تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في كافة المجالات لتطوير منظومة العمل الافريقي ورفع كفاءة الكوادر الافريقية  وتطوير البنية التحتية ، الى جانب تطوير قطاعات الصحة والتعليم والاهتمام بدعم المرأة الافريقية ودعم قدرات الشباب الافريقي ، معربا عن امله في ان يصدر عن المؤتمر قرارات تساهم في الارتقاء بالدول الافريقية وتحقيق التنمية المستدامة لكافة الدول الافريقية وخاصة الصومال .

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