الجامعة العربية تؤكد أهمية دور المنظمات المتخصصة كأذرع فنية

أكد مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية محمد خير عبدالقادر أهمية دور المنظمات العربية المتخصصة كأذرع فنية للجامعة بمنظومة العمل العربي المشترك، مرحبا بعودة سوريا الطبيعية للجامعة العربية وشغل مقعدها بمنظمة العمل العربية ومؤتمر العمل العربي.



وثمن عبدالقادر - في كلمته خلال فعاليات الدورة الـ49 لمؤتمرالعمل العربي الذي يستمر حتى 29 مايو الجاري برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي - الجهود الكبيرة لمنظمة العمل العربية والتطور النوعي لفكر وأسلوب الإدارة المتمثل في قيادة المدير العام للمنظمة فايز المطيري وانتهاجه سياسة المزيد من التعاون والتنسيق مع أطراف الإنتاج الثلاثة بالدول العربية والمنظمات العربية الأخرى.



ووجه الشكر للمدير العام وخبراء المنظمة والعاملين بها على جهودهم المبذولة في تنفيذ البرامج والأنشطة بكفاءة عالية والعمل على توسع نشاط المنظمة في معظم الدول العربية.



ولفت إلى تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية بعنوان "الحوار الاجتماعي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل" والذي يعد بمثابة روشتة علاج لاستعراض أهمية الحوار الاجتماعي للمساهمة في النهوض بمنظومة الحوار الاجتماعي لدى الدول العربية، كما تضمن التقرير أهمية الحوار الاجتماعي كخيار استراتيجي في مواجهة الأزمات وتطوير مضمون الحوار الاجتماعي في مواجهة التحديات التنموية.



وقال: "إن منطقتنا العربية بل العالم أجمع تشهد تحولات وتطورات واسعة ومتسارعة تتطلب إعادة النظر في آليات وإجراءات التعامل مع تطلعات واحتياجات شعوبنا العربية خصوصًا في مجالات التشغيل وسوق العمل مع دخول المتغيرات الدولية والتطور التكنولوجي والتغير السريع في ممارسة المهن وظهور مهن جديدة تتطلب نوعية مختلفة من القوى العاملة ومهارات ومعارف أخرى".

