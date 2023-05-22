عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجامعة العربية تؤكد أهمية دور المنظمات المتخصصة كأذرع فنية

صدى البلد

  أكد مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية محمد خير عبدالقادر أهمية دور المنظمات العربية المتخصصة كأذرع فنية للجامعة بمنظومة العمل العربي المشترك، مرحبا بعودة سوريا الطبيعية للجامعة العربية وشغل مقعدها بمنظمة العمل العربية ومؤتمر العمل العربي.
 

وثمن عبدالقادر - في كلمته خلال فعاليات الدورة الـ49 لمؤتمرالعمل العربي الذي يستمر حتى 29 مايو الجاري برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي - الجهود الكبيرة لمنظمة العمل العربية والتطور النوعي لفكر وأسلوب الإدارة المتمثل في قيادة المدير العام للمنظمة فايز المطيري وانتهاجه سياسة المزيد من التعاون والتنسيق مع أطراف الإنتاج الثلاثة بالدول العربية والمنظمات العربية الأخرى.


ووجه الشكر للمدير العام وخبراء المنظمة والعاملين بها على جهودهم المبذولة في تنفيذ البرامج والأنشطة بكفاءة عالية والعمل على توسع نشاط المنظمة في معظم الدول العربية. 


ولفت إلى تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية بعنوان "الحوار الاجتماعي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل" والذي يعد بمثابة روشتة علاج لاستعراض أهمية الحوار الاجتماعي للمساهمة في النهوض بمنظومة الحوار الاجتماعي لدى الدول العربية، كما تضمن التقرير أهمية الحوار الاجتماعي كخيار استراتيجي في مواجهة الأزمات وتطوير مضمون الحوار الاجتماعي في مواجهة التحديات التنموية.


وقال: "إن منطقتنا العربية بل العالم أجمع تشهد تحولات وتطورات واسعة ومتسارعة تتطلب إعادة النظر في آليات وإجراءات التعامل مع تطلعات واحتياجات شعوبنا العربية خصوصًا في مجالات التشغيل وسوق العمل مع دخول المتغيرات الدولية والتطور التكنولوجي والتغير السريع في ممارسة المهن وظهور مهن جديدة تتطلب نوعية مختلفة من القوى العاملة ومهارات ومعارف أخرى".
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1800 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وسعر عيار21 الآن

قرار عاجل من المحكمة لصالح مرتضى منصور

الكيلو نزل لـ16 جنيها.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الأرز الشعير الآن

نزلت عن الـ60|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3600 جنيه

بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة.. هل تعود شهادة 25% من جديد؟

انزلوا اتأكدوا.. وزارة الزراعة للمواطنين: كيلو اللحمة البلدي بـ225 جنيها

صدمة لعشاق الأهلي بشأن مشاركة الشناوي في نهائي أفريقيا

المدارس تصدر تنبيهات مهمة لطلاب الثانوية العامة | تفاصيل

ترشيحاتنا

قرار عاجل من وزير التعليم لمنع تسريب امتحانات الثانوية العامة 2023

قمة خارج الكوكب .. اجتماع سعودي إماراتي فى الفضاء |شاهد

أرجو قبول سؤالي .. منة شلبي توجه طلبًا لـ مهرجان القاهرة السينمائي

وزير الكهرباء : محطات سيمنز حوّلت مصر من أزمة طاقة لدولة مصدّرة

استعدادا لعيد الأضحى.. الزراعة: استيراد 170 ألف رأس ماشية لطرحها في الأسواق

احصل على ثواب الحج دون الذهاب لأداء الفريضة .. أزهري يكشف الطريقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إعلان أمريكا إصابة سيدتين| معلومات صادمة عن عدوى فطرية شديدة الخطورة

مين الأجمل.. شاهد فستان مي عمر على عارضة أزياء في قطر

طريقة عمل بودينج الكراميل| جديدة وغير تقليدية

مع تقدم العمر.. اتبع هذه النصائح للحفاظ على قوة العظام

فيديو

تحت الـ60.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3600 جنيه

قفزة في سعر الذهب تعوض خسائر الأسبوع الماضي وصدمة للدولار

ابتلعتها حية .. سمكة تنهي حياة طفلة عمرها 6 أشهر

الأرصاد: الحرارة تصل 40 درجة وعواصف ترابية تغطي القاهرة وفرص لسقوط أمطار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ