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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح مجمع عيادات طب الأسنان بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالعلمين

محافظ مطروح
محافظ مطروح

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فعاليات الافتتاح الرسمى لمجمع عيادات طب الأسنان بفرع الاكاديمية بالعلمين.


وجه محافظ مطروح الشكر لدور فرع الأكاديمية العربية بالعلمين الاكاديمي والمجتمعى ودعم جهود تنمية المجتمع المحلى وتوفير مزيد من الخدمات خاصة المنظومة الصحية لأهالى مدينة العلمين وزائريها، ناقلا تحيات وشكر جميع أهالى محافظة مطروح لذلك الدور المجتمعى مع تأكيد تعزيز ودعم محافظة مطروح الدائم بجهود تطوير المنظومة الطبية والتعليمية على أرض المحافظة وخاصة دور فرع الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى... إيمانا بدورها الكبير والمتميز خلال سنوات قليلة في بناء العقول في المجالات العلمية المختلفة من أجل تحقيق التنمية المنشودة بمحافظة مطروح.


بدأ العمل التجريبيى في عيادات طب الاسنان بفرع الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة في شهر نوفمبر 2022، حيث يضم مجموعة من العيادات المزودة بأحدث التقنيات وأجهزة المحاكاة المتطورة.


وتستقبل العيادات نحو 1000 حالة شهريا فضلا عن تقديم خدمات طبية وتوفير 8 قوافل لسكان المناطق المحيطة بفرع الأكاديمية بمدينة العلمين والإسكندرية إلي جانب تأسيس قاعدة بيانات للمرضي، كما تمتلك العيادات بروتوكول تعاون مع الهلال الأحمر لتقديم خدمات متكاملة ويضم العيادات أحدث الابتكارات التكنولوجية لتوفير الرعاية الطبية عالية الجودة لسكان المنطقة وزائريها وفقا لأعلى المعايير الدولية.


كما شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين كلية طب الأسنان بالأكاديمية وجامعة جنوا لايطالية.
وعلى هامش توقيع اتفاقية التعاون أقيم احتفال.


وأكد محافظ مطروح في كلمته على الترحيب بذلك التعاون بين الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وجامعة جنوا الايطالية في المجال العلمى والطبى بما يضيفه من خبرات تصقل مهارات الطلاب والاطباء ويخدم المجتمع المحلى والذى يمثله أهالى مطروح وزوار المحافظة على الشريط الساحلى، ويواكب ما تبذله الدولة المصرية من جهود تنموية وقومية.


كما قام الدكتور إسماعيل عبد الغفار بتكريم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لجهود التعاون بين المحافظة الأكاديمية لخدمة أهالى مطروح.


جاء ذلك بحضور ماريو دي باسكال قنصل إيطاليا الفخري، والدكتور طارق صالح الدين رئيس لجنة القطاع لطب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات، الدكتورإيهاب هيكل النقيب العام لأطباء الأسنان، الأستاذ الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم عميد كلية طب الأسنان – جامعة الإسكندرية، الأستاذ الدكتورة منى غنيم رئيس اللجنة العلمية لطب الأسنان بالمؤتمر Excon Health Africa ورئيس قسم العلاج التحفظي – كلية طب الأسنان – جامعة الإسكندرية، الأستاذ الدكتور/ ستيفانو بينيديتشينتي عميد قسم علاج الجذور ومركز الليزر – بجامعة جنوا- ايطاليا.، والدكتور طارق محمود عميد كلية طب الأسنان فرع العلمين. وعدد الاساتذة المتخصصين من الجامعات المصرية وجامعة جنوا الايطالية، والمهندس مسعد عبد الهادى رئيس مدينة العلمين، وعدد من عمدومشايخ وأهالى مدينة العلمين

 

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