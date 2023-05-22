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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أعرف مواصفات وسعر أرخص موبايل سامسونج في السوق المصري

Samsung Galaxy A04
Samsung Galaxy A04

تشتهر شركة سامسونج الكورية الجنوبية بأجهزتها الإلكترونية الموثوق فيها، خصوصا انها تستمر لسنوات طويلة في العمل دون مشكلات أو خلل سواء في الهيكل نفسه أو في البرمجيات، كما أنها تأتي بمعالجات توفر أداء سلسا وسريعا في الاستجابة حتى بالأجهزة قليلة التكلفة.

وتقدم سامسونج عدد من الهواتف المتوسطة والرخيصة نسبيا لذوي الميزانية المحدودة، وهي سلسلة الـ A الشهيرة التي اكتسبت شعبية كبيرة بين المستخدمين خلال السنوات القليلة الماضية، ويعتبر جهاز سامسونج جالاكسي Samsung Galaxy A04 الأرخص حاليا في السوق المصري، ويباع بسعر 3499 جنيه مصري على أمازون مصر مع ذاكرة وسعة تخزين 3 جيجابايت رام و 32 جيجابايت روم.

Samsung Galaxy A04

في السطور التالية نرصد كل المعلومات التقنية عن هاتف سامسونج جالاكسي A04 ثنائي شريحة الاتصال.

مواصفات Samsung Galaxy A04

يأتي الهاتف مع شاشة عرض PLS LCD مقاس 6.5 بوصة، تقدم دقة وضوح 720x1600 بيكسل، كثافة بيكسلات 270 بيكسل لكل بوصة، مع نسبة شاشة إلى هيكل 81.3% ونسبة عرض إلى ارتفاع 20:9.

يأتي موبايل سامسونج جالاكسي مع معالج وحدة مركزية ثماني النوى بتردد ميقاتي أقصى 2.3 جيجاهرتز، ويقترن مع ذاكرة وصول عشوائي تتنوع بين 3 أو 4 أو 6 أو 8 جيجابايت رام وسعة تخزين أساسية 32 أو 64 أو 128 جيجابايت روم، يمكن زيادتها عبر بطاقة microSDXC.

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يحزم الهاتف الذكي بطارية لا يمكن إزالتها من مادة ليثيوم بوليمر سعة 5000 مللي أمبير في الساعة مع نظام تشغيل أندرويد 12 قابل للترقية إلى 13 وواجهة مستخدم One UI Core 5.0 من سامسونج ويأتي الجهاز بأبعاد طول 164.4 ملم وعرض 76.3 ملم وسمك 9.1 ملم مع وزن إجمالي 192 جم.

وبالنسبة لإمكانيات التصوير يأتي الهاتف مع وحدة كاميرات خلفية ثنائية، مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة f/1.8، ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابيكسل فتحة عدسة f/2.4 مع فلاش ليد وكاميرا سيلفي أمامية بدقة 5 ميجابيكسل فتحة عدسة f/2.2.

سامسونج Samsung Samsung Galaxy A04 سامسونج جالاكسي

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