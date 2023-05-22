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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دوري القسم الثاني.. نادى لاڤيينا يشكو حكم مباراته مع شبان قنا

صدى البلد

تقدم نادى لاڤيينا بشكوى إلى اتحاد الكرة ضد حكم مباراة الفريق الاخيرة امام شبان قنا بملعب الاخير، ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .

وشكى مسئولي نادي لافيينا، محمود منصور حكم  منطقة الغربية عقب اجتماع مجلس إدارة النادي والتأكد من قيام الحكم نفسه بإدارة آخر مباريات شبان قنا فى كاس مصر أمام البنك الاهلي ليتم بعدها باسبوع تقريبا تعيينه حكما لنفس الفريق فى الدورى مما يثير الشكوك والتساؤلات.

كما شملت الشكوى تغاضى الحكم عن طرد لاعب شبان قنا الذى اعتدى على رجب مارو مهاجم الفريق امام اعين الحكم والفيديو يوضح الواقعة، وعدم احتساب ركلة جزاء صحيحة بشهادة جميع المحللين والفيديو يوضح اللعبة.

كما أكد نادي لافيينا على عدم توفير الحكم للحماية الكاملة للاعبى لاڤيينا واعطاء الفرصة للاعبى شبان قنا لتضييع الوقت المستمر خلال أحداث اللقاء وهو ما تعدى 20 دقيقة بينما احتسب الحكم 10 دقائق فقط .


وطالب نادى لاڤيينا مجلس إدارة اتحاد الكرة ولجنة الحكام باختيار حكام تناسب الاحداث في الفترة الحالية خصوصا أن المسابقة فى الرمق الاخير ولا تحتمل فقد اى نقاط بسبب الأخطاء التحكيمية لشدة الصراع على الصعود للدورى الممتاز.

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