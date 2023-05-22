محافظة البحيرة تتابع الموقف التنفيذي لأعمال الحماية المدنية بالمنشآت والجهات الحكومية

عقد اليوم اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة إجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال الحماية المدنية بالمنشآت والجهات الحكومية بمدن ومراكز المحافظة وذلك بحضور عدد من رؤساء الوحدات المحلية ومدير الحماية المدنية بالبحيرة وممثلى كافة الجهات المعنية.

وأكد السكرتير العام للمحافظة علي الإلتزام بنهو أعمال الحماية المدنية المقرر تنفيذها بعدد من المنشآت الحكومية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، مؤكدًا حرص المحافظة علي تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بشكل آمن يراعي ويلتزم بمعايير الأمن والسلامة حرصًا على حياة المواطنين والعاملين وحفاظًا على المال العام.

وأشار أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات كبيرة لدفع العمل بالمنشآت وتجهيزها على أعلى مستوي بأجهزة الحماية المدنية وأنظمة مكافحة الحرائق والإنذار بما يتواكب مع إتجاه الدولة فى تحديث ورفع كفاءة بنيتها التحتية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.

يأتي ذلك فى إطار جهود محافظة البحيرة للارتقاء بمنظومة الحماية المدنية والتأكيد علي إتباع معايير السلامة والصحة المهنية فى كافة المنشآت والجهات الحكومية.