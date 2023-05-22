خطوات جديدة في الأهلي استعدادا لنهائي دوري أبطال أفريقيا

رفعت إدارة النادي الأهلي حالة الطوارئ القصوى استعداداً لاستقبال ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها 4 يونيو المقبل في إستاد القاهرة.



وحجز الوداد البيضاوي المقعد الثاني في نهائي النسخة الحالية لدوري الأبطال الأفريقي بعد ان أستغل قاعدة التسجيل خارج الأرض ليقصي ماميلودي صن داونز بالتعادل السلبي ذهاب بمركب محمد الخامس في الدار البيضاء و2-2 في بريتوريا ، بينما تأهل الأهلي للدور ذاته بعد الفوز علي الترجي الرياضي بثلاثية ذهاباً وبهدف لحسين الشحات إياباً.



وعقدت لجنة المباريات اجتماعاً خلال الساعات القليلة الماضية برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي وفي غياب الدكتور محمد سراج عضو المجلس الذي يترأس بعثة الفريق الأول لكرة السلة خلال مشاركته في دوري أبطال أفريقيا برواندا.



وتم الاتفاق خلال اجتماع لجنة المباريات على إرسال طلب رسمي لاتحاد الكرة لرفعه للجهات المعنية لطلب السعة الكاملة لاستاد القاهرة في مباارة الوداد البيضاوي المغربي المقرر لها الرابع من يونيو المقبل بذهاب نهائي دوري الأبطال ، بجانب بدء إجراءات استخراج القرار الوزاري للسفر للمغرب لخوض مواجهة الإياب المقرر لها 11 يونيو بالمغرب.

وحض جزء من إجتماع لجنة المباريات محمود الخطيب رئيس النادي لمتابعة كافة الأمور الخاصة بنهائي دوري الأبطال وتم إعتبار اللجنة في انعقاد دائم وبشكل يومي حتى إنتهاء النسخة الحالية .