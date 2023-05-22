تحرك جديد في أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم

زادت أسعار الذهب بمعدلات طفيفة علي أساس يومي ليسجل نموا بقيمة 20 جنيه في نهاية معاملات اليوم الإثنين في محلات الصاغة.



سجل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا حوالي 2430 جنيه للبيع و 2460 جنيه للشراء.



بلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 2777 جنيه للبيع و 2811 جنيه للشراء.



وسجل سعر عيار 18 نحو 2083 جنيه للبيع و 2109 جنيه للشراء.



وصل سعر عيار 14 الأدني قيمة نحو 1620 جنيه للبيع و 1640 جنيه للشراء.



بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 19.44 ألف جنيه للبيع و 19.68 ألف جنيه للشراء.



ووصل سعر كيلو الذهب نحو 86.4 ألف جنيه للبيع و 87.435 ألف جنيه للشراء.



وصل سعر كيلو الذهب نحو 2.8 مليون جنيه للبيع و 2.811 مليون جنيه للشراء.



سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



أسعار الذهب اليوم فى مصر

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.



عوامل تحدد سعر الذهب عالميا

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميا: ويتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما تشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.