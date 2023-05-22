بسام راضي يكشف تفاصيل التعاون بين مصر وإيطاليا فى مجال الأمن الغذائى

عقد سفير مصر في إيطاليا، بسام راضي، ووزير التموين والتجارة الداخلية على مصيلحي جلسة مباحثات ثنائية في روما مع الجانب الايطالى لمناقشة سبل التعاون فى مجال الامن الغذائى.

وصرح السفير بسام راضي بان الدكتور مصليحى قدم لوزير الزراعة الايطالى شرحاً متكاملاً عن جهود مصر خلال السنوات الاخيرة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى دعم قطاع الامن الغذائى وما قامت به الدولة من مشروعات قومية عملاقة لتوفير السلع الغذائية، وكذلك الفرص المتاحة للشراكة والاستثمار مع الجانب الايطالى فى هذا القطاع الحيوى.

واضاف بسام راضي ان وزير الزراعة الايطالى اكد استعداد ايطاليا الكامل للتعاون مع مصر فى مشروعات الامن الغذائى خاصة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا الحديثة وتبادل الخبرات، مشيرا إلى أن مصر تمتلك امكانات كبيرة فى هذا المجال.