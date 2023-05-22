سفير عمان بالقاهرة: زيارة السلطان لمصر كأول دولة عربية تؤكد قوة العلاقات|فيديو

أعرب السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان بالقاهرة، عن سعادته وسروره لإتمام زيارة السلطان هيثم بن طارق لمصر، والترحيب الشديد وكرم الضيافة من قبل الرئيس السيسي له.

وأضاف "الرحبي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أن الزيارة تاريخية وهامة لأنها الأولى لدولة عربية للسلطان هيثم بعد توليه إدارته لشؤون البلاد، وجاءت هذه الزيارة تأكيدا على قوة العلاقات بين البلدين.

وتابع السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، أن الجميع في عمان ينظر إلي دور مصر التاريخي تجاه القضايا العربية والدولية الهامة والوقف جنباً إلى جنب مع الأشقاء العرب في جميع الأزمات.