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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفقد مسجد مصر ومدينة الفنون.. تفاصيل جولة سلطان عمان في العاصمة الإدارية

سلطان عمان بالعاصمة
سلطان عمان بالعاصمة الإدارية

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان في قصر القبة صباح اليوم، في ثاني أيام زيارة جلالة السلطان لمصر. 

 

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وتوجه السلطان العماني إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تفقد جلالته مركز مصر الإسلامي الثقافي (مسجد مصر)، ومدينة الفنون والثقافة بما تضمه من دار الأوبرا ومتحف عواصم مصر ومجموعة متكاملة من قاعات العرض والمسارح والمكتبات.

وعقب ذلك قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوديع ضيف مصر الكبير في مطار القاهرة بعد انتهاء زيارته لمصر.

تبادل أرفع الأوسمة 

وتبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي وسلطان عمان هيثم بن طارق، أرفع الأوسمة في البلدين، احتفاءً بزيارة سلطان عمان لمصر، وفي ضوء العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين.

تأتي هذه الزيارةُ تلبية للدعوة التي تلقاها السلطان من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وتأكيدًا على عمق العلاقات التاريخيَّة بين سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية.

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