برلماني : زيارة سلطان عمان لمصر انطلاقة قوية لمواصلة علاقات التعاون

أشاد النائب عيد حماد عضو مجلس النواب، بزيارة سلطان عمان هيثم بن طارق لمصر، قائلا: الزيارة ستفتح فصل جديد من العلاقات بين البلدين، كما أن الزيارة تمثل انطلاقة قوية لمواصلة علاقات التعاون وتعزيزها.

وأضاف النائب عيد حماد، في بيان له، أن البلدين الشقيقين يستهدفان الدفع بالمجال الاقتصادي والاستثماري إلى آفاق أوسع ويعملان على زيادة التبادل التجاري بينهما لصالح الشعبين، فضلا عن تبادل الخبرات في مختلف المجالات.

وتابع عضو مجلس النواب: زيارة سطان عمان لمصر في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من ظروف سياسية واقتصادية صعبة يعكس رغبة البلدين في تعميق أواصر الود بينهما، فمصر وسلطنة عمان لديهما علاقات تاريخية ممتدة على العصور، لافتا أن تلك العلاقات تتميز بالود والتعاون المتبادل بين البلدين.

وأشار النائب عيد حماد، إلى أن السياسة الخارجية المصرية تسعى لتعزيز علاقاتها الأخوية مع كافة دول العالم ولاسيما الدول العربية من أجل تقوية العلاقات من خلال مد جسور التعاون وكذلك لبناء وحدة للتعاون والتكامل المشترك لتحقيق أهداف تنموية وخدمة مصالح الشعوب.

واختتم سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الاثنين، زيارته الرسمية إلى مصر لمدة يومين.

وحسب وكالة الأنباء العمانية، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقدّمة مودعي السلطان هيثم بن طارق، لدى مغادرته مطار القاهرة الدولي اليوم الاثنين.

وكان سلطان عمان، هيثم بن طارق، وصل أمس الأحد، إلى مطار القاهرة في زيارة رسمية تستغرق يومين وكان في استقباله الرئيس عبد الفتاح السيسي.