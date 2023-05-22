يحيى الواثق بالله: زيادة التبادل التجاري بين مصر وعمان لـ1.1 مليار دولار

قال الوزير مفوض تجاري، يحيى الواثق بالله، إنه تم القيام بعمل منتدى خلال زيارة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، ووفد من الوزراء معه لمصر؛ لبحث فرص الاستثمار بين الجانب المصري والعماني؛ لزيادة الاستثمارات بين البلدين.

وأضاف "يحيى الواثق بالله" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أن الاستثمارات المصرية في عمان تبلغ 10 أضعاف الاستثمار العماني في مصر، موضحاً أنه تم عرض كافة فرص الاستثمار داخل المنتدى.

وتابع يحيى الواثق بالله، أن كبار رجال الأعمال المصريين كانوا حاضرين هذا المنتدي، مشيراً إلى أن التبادل التجاري بين البلدين زاد ليصل 1,1 مليار في عام 2022.