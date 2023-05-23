موعد التعويم الجديد| علي الإدريسي: الذهب سيواصل الارتفاع وشهادات الاستثمار الأضمن

أوضح الدكتور على الإدريسي، في برنامجه الخبير الاقتصادي، تفاصيل قرارات البنك المركزي الأخيرة، التي كان من أبرزها تثبيت سعر الفائدة عند 18.25% مع تراجع معدلات التضخم، كما كشف مصير أسعار الذهب بعد انخفاضه مؤخرا.

وتحدثت الإدريسي خلال الحلقة التي تذاع عبر موقع صدى البلد، عن موعد التعويم أو تحرير سعر الصرف المرتقب، وعلاقته بتثبيت أسعار الفائدة وكذلك سعر الدولار المتوقع.

وأشار الإدريسي في حلقة "الخبير الاقتصادي"، إلى أهمية قرارات المجلس الأعلى للاستثمار في حل مشاكل المستثمرين وإلى أي مدى ستجذب الاستثمارات.

كما شرح الإدريسي، 4 اتجاهات رئيسية يميل المصريون إلى استثمار أموالهم بها أو حتى لحماية قيمتها من التضخم، وهي الذهب والعقارات وشهادات الاستثمار والدولار، موضحاً الطريقة المثلى لاستثمار أموالك.

الدكتور على الإدريسي، هو أستاذ الاقتصاد المساعد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، أستاذ الاقتصاد فى مدينة الثقافة والعلوم بمدينة ٦ أكتوبر، و عضو الجمعية المصرية للإحصاء والتشريع، عضو الجمعية المصرية للقانون الدولى، وله خبرة كبيرة في التواجد الإعلامى منذ عام ٢٠١٤ كمحلل اقتصادى لدى عديد من القنوات المحلية و الدولية.