شاهد|قصر سري تحت الأرض يحمي الرئيس" بوتين" في حالة قيام الحرب النووية

رصدت فضائية العربية تقرير فيديو عن قصر سري تحت الأرض يحمي الرئيس الروسي فلاديميربوتين في حالة الحرب أو أنهيار النظام.
وتابع التقرير، أن القصر مجهز بالكامل ليختبئ فيه "بوتين" في حال حدوث حرب نووية تخطت تكلفة القصر مليار دولار أميركي وتبلغ مساحته 39 مرة ضعف إمارة، كما انه محمي بجدران أسمنتيه يصل سمكها إلى 38 سنتيمترا أي ما يعادل نحو 80 كيلومترا مربعا.
القصر مزود بكل الوسائل المعيشية
وأضاف التقرير، أن القصر يضم شبكة من الأنفاق وشبكات للتهوية، يقع القصر قرب مدينة غليندزيك المطلة على البحر الأسود، وهناك مخرج أمن بنفقين علوي وسفلي ويرتبطان بمصعد عند البداية فيما يتضمن النفق السفلي حائطا متحركا يمكن إزاحته للكشف عن مخرج على الشاطئ ، كماإنه مجهز بالصرف الصحي وبنظام ضد الحرائق، لضمان بقاء شخص ما أو توفير مخرج أمن له.