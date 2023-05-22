شاهد|قصر سري تحت الأرض يحمي الرئيس" بوتين" في حالة قيام الحرب النووية

رصدت فضائية العربية تقرير فيديو عن قصر سري تحت الأرض يحمي الرئيس الروسي فلاديميربوتين في حالة الحرب أو أنهيار النظام.



وتابع التقرير، أن القصر مجهز بالكامل ليختبئ فيه "بوتين" في حال حدوث حرب نووية تخطت تكلفة القصر مليار دولار أميركي وتبلغ مساحته 39 مرة ضعف إمارة، كما انه محمي بجدران أسمنتيه يصل سمكها إلى 38 سنتيمترا أي ما يعادل نحو 80 كيلومترا مربعا.