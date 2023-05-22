الاتحاد السكندري يواصل السقوط بثنائية جديدة أمام المصري



تعرض الاتحاد السكندري لهزيمة ثقيلة أمام المصري 2-1 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري المصري.

أحرز مابولولو هدف تقدم الاتحاد السكندري في الدقيقة25 عقب تمريره عرضية من هشام جهة اليمين حولها ناصر ناصر براسية من داخل المنطقة الجزاء ارتدت من القائم الأيسر وتابعها أجوستينيو مابولولو بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

بينما أحرز جريندو هدف تعادل المصري

في الدقيقة34 من خلال ركلة جزاء





ونجح إلياس الجلاس في أحراز هدف تقدم النادي المصري في الدقيقة 73من خلال ركلة جزاء

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: محمود علاء، محمد صالح، هشام صلاح، عمار حمدي

الوسط: ناصر ناصر، محمود عبد العزيز، أحمد عادل ميسي،

الهجوم: إبراهيم حسن، مابولولو، فوزي الحناوي.





بينما خاض المصري المباراة بتشكيل مكون من:-





حراسة المرمى: عصام ثروت

الدفاع: عماد بوبكر، رحيم، عمرو سعداوي، إسلام أبو سليمة

الوسط: عمرو موسى، ، ايزي ايميكا، اسلام عطية، كريم العراقي

الهجوم: محمد جريندو، رجب عمران.