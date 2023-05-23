سرقوا تحويشة عمره| حكاية النصب على الفنان صبري عبد المنعم في شقة ومليوني جنيه.. تفاصيل

تواصل النيابة العامة، التحقيق مع صاحبة شركة مقاولات وآخر بتهمة النصب على الفنان الكبير صبري عبد المنعم والاستيلاء منه على مليون و900 ألف جنيه، وتم إحالة المتهمين للتحقيق بعد أن قدم الفنان شكوى رسمية ضدهما، حيث اتهمهما بالاحتيال والنصب والاستيلاء على أمواله بشكل غير مشروع، وتركز التحقيقات على البحث فيما إذا كانت شركة المقاولات قدمت خدمات حقيقية للفنان أم أنها قامت بالنصب عليه واستغلاله.





وأوضحت التحقيقات أن الشركة أوهمته بشراء شقته بعقود موثقة، بمبلغ مالي بخلاف الحقيقة وقامت بالنصب عليه.

كما كشفت أن المتهمة الرئيسية مالكة الشركة المُشار إليها، وأنها حررت للفنان شيكا بنكيا بالمبلغ المتفق عليه، لكنه تفاجأ بعد تسليم الشقة للشركة بأنهم نصبوا عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لهم توكيل عام ببيع الشقة.

"تحويشة العمر"

من جهته، كشف الفنان صبري عبد المنعم عن أن النيابة تحقق مع جميع الأطراف في القضية، مؤكدا أنها تلقى وعودا بإعادة حقه في الشقة بعد حصوله على شيك مزور من مالكة الشركة”.



وأضاف: "المليون و900 ألف جنيه هم تحويشة العمر بالنسبة لي وحطيتهم في الشقة اللي اتنصب عليا فيها".

حبس المتهمة

وكانت جهات التحقيق، استدعت يوم الأربعاء الماضي، الفنان صبري عبد المنعم، للاستماع لأقواله بعد تعرضه للنصب من مالكة شركة.

وقررت النيابة حبس صاحبة شركة مقاولات وآخر لاتهامهما بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم في مبلغ مالي مليون و900 ألف جنيه، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



من هو صبري عبد المنعم

وصبري عبد المنعم حسين من مواليد 1944 ولد في مصر وهو فنان مصري حصل على الشهادة الجامعية من معهد الفنون المسرحية في مصر اي اختص في الفنون والمسرح زوجته هي سهير عبد المنعم ابراهيم لديهم ابنة وابن له الكثير من التاريخ الفني والذي يسجل له من ضمن انجازاته.

أعمال صبري عبد المنعم

وشارك صبري عبد المنعم في العديد من الأعمال المهنية خلال مسيرته الفنية، فبدأ من عمر صغير حيث سجل له أكثر من 500 عمل فني من هذه الأعمال أفلام مثل ضغط عالي ، فيلم الكهف ، فيلم عبده موتة ، ومن المسلسلات مثل مسلسل الاختيار ، مسلسل القمر آخر الدنيا ، مسلسل الضاهر ، ومن المسرحيات مثل مسرحية في عز الظهر ، مسرحية رومانسية بالأرانب، والعديد من هذه الأعمال.