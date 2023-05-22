الاتحاد الأوروبي يكشف عن توسيع المساعدة العسكرية لأوكرانيا

قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم توسيع المساعدة العسكرية لأوكرانيا من خلال إرسال المزيد من أنظمة الدفاع الجوي والأسلحة الأخرى.

وقال بوريل: “نجاح الدفاع عن أوكرانيا لا يعتمد فقط على الناس، ولكن أيضًا على الإمداد بالذخيرة والأسلحة".

وأضاف: “لذلك، يجب أن تستمر المساعدة العسكرية وتكثف وتتوسع، وستلعب المزيد من أنظمة الدفاع الجوي دورها في ساحة المعركة”.

وتابع قائل: “هذا ضروري للغاية”.

وفي وقت سابق، قال بوريل، إن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيناقشون حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا والعقوبات ضد روسيا.