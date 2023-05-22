"لا أعلم".. أول تعليق من الأمم المتحدة بشأن الهجوم الأوكراني على بيلجورود

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الأثنين، إن الأمم المتحدة ليست على علم بالحادث الذي وقع في منطقة بيلجورود في روسيا الوتقعة على الحدود مع أوكرانيا، وفقا لوكال تاس الروسية.

وأضاف دوجاريك في تصريحات له اليوم: ‏"إنها المرة الأولى التي أسمع فيها ذلك، لم أسمع أي شيء عن هذا الحادث".‏

‏وتابع موجها حديثة للصحيفيين: "دعني أنظر في الأمر وسأتفاعل وفقا لذلك إذا لزم الأمر".‏

وفي وقت سابق، ‏قال حاكم منطقة بيلجورود، فياتشيسلاف جلادكوف، إن مجموعة تخريبية أوكرانية اخترقت منطقة جرايفورونسكي في منطقة بيلجورود.

كما قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف إنه يجري اتخاذ تدابير لطرد المخربين الأوكرانيين من الأراضي الروسية وتدميرها وأن روسيا لديها قوات وقدرات كافية في تلك المنطقة.

فقا لبيسكوف، أطلعت وزارة الدفاع الروسية وجهاز الأمن الفيدرالي الروسي ودائرة حرس الحدود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على تسلل المخربين الأوكرانيين إلى منطقة بيلجورود.‏