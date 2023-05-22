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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الخطة والموازنة: مصر سددت 3.5 مليار دولار ديون مستحقة فى الربع الأول

النائب ياسر عمر
النائب ياسر عمر

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر سددت أكثر من 3.5 مليار دولار ديون مستحقة فى الربع الأول من العام الجاري.

وقال ياسر عمر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج “على مسئوليتي”، عبر قناة “صدى البلد”، إن  السعر العادل للدولار 29 جنيهًا قد يزيد جنيهان، أو يخسر جنيهان، مؤكدًا أن المضاربين على الدولار سيتعرضون لخسارة مالية؛ بعد دخول مصر موارد دولارية جديدة؛ ومنها زيادة هذه الموارد من عوائد قناة السويس.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلي أن سعر الدولار في الموازنة الجديدة سيكون أقل من 31 جنيهًا.

أحمد موسى الدولار الخطة والموازنة الدولار الإعلامي أحمد موسى

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