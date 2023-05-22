بيان عاجل من الولايات المتحدة بشأن الغارة الأوكرانية على بيلجورود

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، اليوم الأثنين، إن الأمر متروك لـ أوكرانيا لتقرر كيف تجري عمليات عسكرية ضد روسيا، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأوضح ميلر في تعليق على الغارة الأوكرانية في منطقة بيلجورود الروسية، أن الأمر متروك لـ أوكرانيا لتقرر كيف تريد أن تدير عملياتها العسكرية، لافتا إلى أن الولايات المتحدة لا تشجع مثل هذه الهجمات

وأضاف ميلر: "لقد أوضحنا للأوكرانيين أننا لا نمكن أو نشجع الهجمات خارج الحدود الأوكرانية".‏

وفي وقت سابق، ‏قال حاكم منطقة بيلجورود، فياتشيسلاف جلادكوف، إن مجموعة تخريبية أوكرانية اخترقت منطقة جرايفورونسكي في منطقة بيلجورود.

كما قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف إنه يجري اتخاذ تدابير لطرد المخربين الأوكرانيين من الأراضي الروسية وتدميرها وأن روسيا لديها قوات وقدرات كافية في تلك المنطقة.

فقا لبيسكوف، أطلعت وزارة الدفاع الروسية وجهاز الأمن الفيدرالي الروسي ودائرة حرس الحدود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على تسلل المخربين الأوكرانيين إلى منطقة بيلجورود.‏