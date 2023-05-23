الشباب والرياضة: نادي الزمالك أخطرنا بتنفيذ قرار عزل رئيسه

أكد محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن نادي الزمالك أخطرنا بتنفيذ قرار عزل رئيسه خلال الفترة المقبلة.

وتابع الشاذلي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الوضع بالنسبة للوزارة من الناحية الإدارية تم الانتهاء منه بعزله".

وأضاف محمد الشاذلي: "هناك حكم من الدولة بعزل رئيس نادي الزمالك وعدم وجوده في تلك الفترة، وبالخطاب الوارد إلينا بعزله".

واختتم: "نادي الزمالك أرسل خطاب رسمي إلى الوزارة يفيد بتنفيذ الحكم، ورئيس الزمالك لن يتواجد حتى انعقاد الجمعية العمومية".