الخارجية الامريكية: واشنطن لا تفكر في رفع العقوبات المفروضة على الصين

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن لا تفكر في رفع العقوبات المفروضة على الصين بصورة عامة وعلى وزير الدفاع الصيني بصورة خاصة.



جاء ذلك في تصريح أدلى به ماثيو ميللر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين.



وقال ميللر: "الولايات المتحدة ليس لديها خطط لتخفيف العقوبات المفروضة على بكين أو على وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو".

وفي وقت سابق اليوم، قالت ماو نينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، إنه يجب على واشنطن رفع العقوبات فورا واتخاذ إجراءات ملموسة لخلق ظروف مواتية للحوار بين البلدين.

وجاء التعليق الصيني بعد تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأحد، خلال قمة "مجموعة السبع" في اليابان، الذي قال فيه إنه يتوقع أن يرى "ذوبان الجليد" في العلاقات الأمريكية مع بكين قريبا.

ويذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أرجأ زيارته، التي كانت مقررة إلى بكين لتخفيف التوتر بين البلدين، بعد أن اكتشفت واشنطن ما وصفته بـ"بالون تجسس صيني"، يحلق فوق مناطق حساسة في الولايات المتحدة.



وقبل أسبوعين، قالت الصين إن وزير دفاعها لن يلتقي وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بسبب العقوبات المفروضة عليه من قبل واشنطن.



وتشهد العلاقات بين واشنطن وبكين توترا في العديد من القضايا، أبرزها قضية تايوان (الصين) التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، في حين تواصل الولايات المتحدة دعمها عسكريا لمساعدتها على التصدي لأي هجوم صيني محتمل على الجزيرة.