عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الامريكية: واشنطن لا تفكر في رفع العقوبات المفروضة على الصين

بلينكين
بلينكين

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن لا تفكر في رفع العقوبات المفروضة على الصين بصورة عامة وعلى وزير الدفاع الصيني بصورة خاصة.
 

جاء ذلك في تصريح أدلى به ماثيو ميللر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين.
 

وقال ميللر: "الولايات المتحدة ليس لديها خطط لتخفيف العقوبات المفروضة على بكين أو على وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو".

وفي وقت سابق اليوم، قالت ماو نينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، إنه يجب على واشنطن رفع العقوبات فورا واتخاذ إجراءات ملموسة لخلق ظروف مواتية للحوار بين البلدين.

وجاء التعليق الصيني بعد تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأحد، خلال قمة "مجموعة السبع" في اليابان، الذي قال فيه إنه يتوقع أن يرى "ذوبان الجليد" في العلاقات الأمريكية مع بكين قريبا.

ويذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أرجأ زيارته، التي كانت مقررة إلى بكين لتخفيف التوتر بين البلدين، بعد أن اكتشفت واشنطن ما وصفته بـ"بالون تجسس صيني"، يحلق فوق مناطق حساسة في الولايات المتحدة.


وقبل أسبوعين، قالت الصين إن وزير دفاعها لن يلتقي وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بسبب العقوبات المفروضة عليه من قبل واشنطن.
 

وتشهد العلاقات بين واشنطن وبكين توترا في العديد من القضايا، أبرزها قضية تايوان (الصين) التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، في حين تواصل الولايات المتحدة دعمها عسكريا لمساعدتها على التصدي لأي هجوم صيني محتمل على الجزيرة.

الخارجية الأمريكية الخارجية الصينية الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس الأمريكي العلاقات الأمريكيه العقوبات المفروضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من المحكمة لصالح مرتضى منصور

بسبب مباراة الداخلية ..قرار عاجل من الزمالك ضد أوسوريو

لأصحاب المعاشات.. صرف نفقة تعادل معاش 3 أشهر في هذه المواعيد.. تفاصيل

الانتماء للفلوس.. إعلامي يعلن رحيل نجم الأهلي إلى الدوري القطري

رجل أعمال.. تعرف على حبيب دينا الشربيني الجديد

طعنة فى رقبتها.. فنانة شهيرة فى حالة خطرة بالمستشفى

يهم المواطنين .. أحمد موسى يعلن خبرا سارا علي الهواء

فيلم رعب .. أول تعليق من ميدو بعد تعادل الزمالك مع الداخلية

موضوعات متعلقة

اتهام فرنسا بالعنصرية.. جدل حول تقييم معدل الغياب بالمدارس خلال عيد الفطر

عبر ميناء الداخلية.. منتج مصري يغزو أسواق إسرائيل

روسيا.. إخلاء 8 محاكم في موسكو بسبب تهديدات بوجود قنابل

رسميا.. سنان أوغلو يعلن تأييده لـ أردوغان في الانتخابات الرئاسية التركية

التعامل مع أجهزة الاستخبارات.. اتهام 4 أشخاص في ألمانيا بالتجسس لصالح تركيا

يعنيان ما يقولان.. الكرملين يشيد بالعلاقات بين بوتين وأردوغان |تفاصيل

وزير الداخلية التركي يتهم السويد بالتدخل في انتخابات بلاده

أوغلو: مباحثات أنقرة مع موسكو بشأن تخفيض أسعار الغاز لا علاقة لها بالانتخابات

ترشيحاتنا

دعاء الرزق بالعمل.. كلمات قوية تفتح الخزائن

اجتماع عاجل في الزمالك بسبب أوسوريو

امرأة تتفاجأ بقلبها معروضا داخل متحف بلندن

حتحوت يكشف موقف نجم الأهلي من الرحيل بعد تلقيه عرضين سعودي وإماراتي

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. التوقيت الأنسب لتوطين التصنيع المحلي للدواء؟

سلطات بيلجورود: استهداف مسيرات أوكرانية لعدة مناطق في الإقليم دون وقوع إصابات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صياد يصطاد سمكة تثير رعب السوشيال ميديا في روسيا.. صور

بعد مزيل العرق.. استخراج زجاجة زيت شعر من معدة عجوز بالهند

النتيجة مدهشة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول العنب الأحمر ؟

طريقة عمل الأيس كريم بالشكولاتة فى المنزل

فيديو

سجل حافل من الإنجازات.. حلمي طولان مديرا فنيا لـ سيراميكا كليوباترا

الفنان أحمد فتحي يكشف مآسي عاشها في حياته

تحذير عاجل .. عاصفة شمسية تضرب الأرض بداية من اليوم

هل تعود شهادة 25% من جديد عقب قرارات البنك المركزي ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ