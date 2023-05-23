تكريم سامح حسين في مهرجان تطوان لمسرح الطفل

يكرم مهرجان تطوان الدولي لمسرح الطفل بالمغرب الفنان سامح حسين خلال دورته الـ 14 التي تحمل أسم سمير غانم وتقام في الفترة من 1 يونيو إلى 6 يونيو.



وعلى جانب اخر كان قد حل الفنان سامح حسين، ضيف على هبة حسب في برنامجها اللعب مع الكبار على راديو إنرجي 92.1.

وكشف سامح الكثير من تفاصيل رحلته الفنية، وقال: "أحرص خلال أي عمل أقدمه على أمرين الأول هو رضا الله والاجتهاد، بجانب الحرص على إضحاك الجمهور بشكل يليق بهم"، وتابع: "أحب الجمهور يضحك من قلبه لما أقدم اي عمل".

وكشف حسين عن تحضيره في الوقت الحالي لعرض مسرحي بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدجمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي ومن المقرر أن يجوب به الكثير من الجامعات المصرية.

وعن العمل المسرحي، قال: "لا أستطيع الكشف عن تفاصيل كثيرة عنه ولكن هدفه مكافحة المخدرات"، وأكملك "تعبت كثيراً بسبب هذا العمل، وبسبب الشخصية التي أقدمها لذلك أعتذر لزوجتي على الهواء مباشرة لتحملها الفترة الماضية بسبب التحضير للشخصية".

وقال سامح حسين عن نشأته في حي شبرا: "هناك الكثير من الذكريات الجميلة التي تربطني بالحي الذي نشأت به وخاصة في رمضان والتآلف الذي يجمع الجميع".

برنامج اللعب مع الكبار وهو برنامج يومي في رمضان يستضيف مجموعة من النجوم في المجالات الفنية والأدبية والفكرية والرياضية.

خلال البرنامج يستعرض الضيوف ذكرياتهم الرمضانية والألعاب الشعبية التي اعتادوا عليها في الطفولة، وصولا لألعاب الحياة في مجالاتهم المختلفة.

وستستضيف هبة مجموعة من الفنانين والمفكرين مثل علي الحجار والسفير جمال ابو الحسن.