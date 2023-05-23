على طبيعتها.. ايتن عامر تخطف الأنظار بلوك كاجوال

شاركت الفنانة ايتن عامر، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت بلوك كاجوال، وشعرها الكيرلي مع ملامحها الطبيعية، وخطفت أنظار متابعيها عبر الاستوري.

ونشرت النجمة ايتن عامر فيديو لها جديد علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك اثار جدلا كبيرا علي السوشيال ميديا حيث كتبت ايتن عامر علي الفيديو هعمل كارثة وربنا يستر .

وظهرت ايتن عامر وهي بصالون تجميل وتصور لايف علي صفحتها وقالت هي كارثة وعارفة أن ناس كتير هتزعل وقالت أنا قررت أغير لون شعري

واكدت ايتن انها لن تغير من لون شعرها كثيرا ولكنها سيكون اللون البني مع الأسود