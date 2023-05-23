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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

انخفض إلى هذا الرقم| خسائر الدولار في السوق السوداء مستمرة.. التفاصيل والأسباب

سعر الدولار
سعر الدولار

شهد الدولار موجة خسارة قوية في السوق الموازية بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب بقوة، وتصريحات رئيس الوزراء عن سعر الدولار الحقيقي، فضلا عن تصريحات وزير المالية حول قدرة الدولة على سداد التزاماتها المالية وتحسن سعر الصرف مع نهاية العام الحالي.

سعر الدولار 

تراجع الدولار بالسوق السوداء

تراجع سعر الدولار في السوق السوداء خلال الأيام الماضية بقيمة وصلت إلى ثلاثة جنيهات في بعض المناطق، وكان وصل سعر الدولار في السوق السوداء وقتها الى 39 جنيها، ولكن بعد إعلان البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة على الاقتراض وسعر الدولار في السوق السوداء في تراجع مستمر.

وسجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء 38 جنيها، وفي بعض الأماكن وصل إلى 37 جنيها حسب كمية الدولار المعروضة.

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الدولار في أدنى مستوى له خلال 6 أشهر ..وانهيار محتمل بهذا التاريخ

سعر الدولار في البنوك اليوم

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر العملة الخضراء في بنك مصر عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني قيمة 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك اليوم 

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 30.83 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

حقق سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي

سعر الدولار في بنك البركة الإسلامي بـ30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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