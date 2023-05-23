نداء عاجل من السعودية إلى الحجاج

وجهت وزارة الحج والعمرة السعودية ، نداءا عاجلا إلى ضيوف الرحمن عند القدوم للحجّ، حيث شددت علي ضرورة تقليل عدد الأمتعة.

وعبر حسابها الرسمي على تويتر قالت "الحج"، إن معرفة ضيوف الرحمن للأحجام والأوزان المعتمدة لقبول الأمتعة المشحونة سيجعل من رحلتهم أسهل.

وفي سياق متصل؛ دشّنت وزارة الحج والعمرة، التجربة الثانية لفرضية الحج بمشاركة جهات عدة.

وأوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط؛ قائلاً: الفرضية تسهم في التأكّد من جاهزية البنية التحتية قبل موسم الحج.

وأضاف: الفرضية تحاكي رحلة الحاج وتستمر حتى الساعة 11 مساءً.

وتابع: أكثر من 10 آلاف مشارك من جهات عدة شاركت في تنفيذ فرضية الحج الثانية.