السعودية.. وزارة الحج والعمرة تقدم نصائح مهمة لـ الحجاج

قدمت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، عددا من النصائح للحجاج منها ضرورة تقليل الأمتعة وقت القدوم إلى أداء المناسك.

وكتبت وزارة الحج والعمرة، في تغريدة عبر “تويتر”، أن “معرفة الحاج بالأحجام والأوزان المعتمدة لقبول الأمتعة المشحونة يجعل الرحلة أسهل”.

يأتي ذلك في سياق الإجراءات التوعوية التي تباشرها وزارة الحج والعمرة لضيوف الرحمن بعد استقبال أولى طلائع الحجاج القادمين إلى المملكة.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، إن آخر موعد لإصدار تصاريح أداء مناسك العمرة لهذا العام، هو يوم 4 يونيو، 15 ذو القعدة 1444هـ.

وكتبت وزارة الحج والعمرة، عبر "تويتر": "ضيوف الرحمن، استعدادا لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، نلفت انتباهكم إلى أن آخر موعد لإصدار تصاريح أداء العمرة هو 15 ذو القعدة 1444هـ، 4 يونيو 2023".

وتستعد المملكة العربية السعودية، لموسم الحج القادم بكامل إمكاناتها لتسهيل رحلة الحج علي زوار الحرمين الشريفين وبيت الله الحرام.