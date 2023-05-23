سقوط أمطار خفيفة على مدينة الغردقة

شهدت مدينة الغردقة، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار خفيفة على بعض المناطق، مصحوبة بتكاثر السحب والغيوم على معظم مدن محافظة البحر الأحمر.

الاستعدادات اللازمة للتعامل مع أي أحداث طارئة

من جانبها، أعلنت محافظة البحر الأحمر، اتخاذ الاستعدادات اللازمة، للتعامل مع أي أحداث طارئة، كما أعلنت إدارة المرور مضاعفة الخدمات المرورية والإشارات الضوئية على طول الطرق، حفاظا على أرواح المواطنين.

ظهور سحب منخفضة إلى متوسطة بمختلف مدن المحافظة

وكانت أكدت محافظة البحر الأحمر، أن هيئة الأرصاد الجوية أعلنت ظهور سحب منخفضة إلى متوسطة على شمال وجنوب المحافظة، مما يؤدى لاحتمال سقوط أمطار خفيفة.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، من حالة الطقس اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى سقوط الأمطار التي تصل إلى رعدية في عدد من المناطق، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة على الأنحاء كافة؛ إذ تتخطى درجات الحرارة الـ40 درجة مئوية، على محافظات جنوب الصعيد.

فى سياق مختلف، أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، إعادة فتح ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.