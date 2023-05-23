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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

وزير الإسكان يتابع موقف وحدات "سكن كل المصريين" ودار مصر بالسادات

صدى البلد

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز مدينة "السادات " موقف وحدات "سكن كل المصريين" ودار مصر وقطع الأراضي الصناعية الشاغرة بالمدينة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار أهمية المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" فى توفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح الدخل، مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة للموقف التنفيذى، مع ضرورة الانتهاء من الخدمات المختلفة مع تنفيذ الوحدات.

كما تابع الوزير موقف توصيل المرافق للأراضى الصناعية الشاغرة بالمدينة، فى ظل الاهتمام بهذه المدينة الصناعية الواعدة.

وأشار المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إلى أنه بالمتابعة المستمرة بعددٍ من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، تم المرور على عددٍ من قطع الأراضي الشاغرة بالمناطق الصناعية، لمتابعة أعمال المرافق الجارية " مياه – صرف - طرق ( أسفلت ) " بالمنطقة الصناعية الثامنة.

كما تم تفقد حي الفردوس بقطع أراضي مجاورة 4 و5، لمتابعة أعمال المرافق ( مياه – صرف – طرق)، بالإضافة إلى المرور على مشروعات " سكن كل المصريين " بحي الفردوس لمتابعة الأعمال التي تتم من أرصفة وإنشاءات وتشطيبات وتنسيق الموقع.

كما تمت متابعة الأعمال الجاري تنفيذها بشارع طلعت حرب للوقوف على آخر المستجدات التى تتم وتوفير أماكن الانتظار بشارع أحمد إسماعيل، وشارع طلعت حرب، حيث تجرى الأعمال على قدم وساق، موضحاً أنه جارٍ الانتهاء من أعمال الطبقة الأساسية وأعمال تركيب البلدورات بالجزيرة الوسطى بالإضافة إلى أعمال النظافة وتقليم الأشجار على جانبى الطريق.

وأوضح المهندس أشرف فتحي محمود، أنه قام بتفقد كمبوند دار مصر، للوقوف على مدى توفير الخدمات، مكلفاً بضرورة الاهتمام بأعمال النظافة والزراعة بصفة دورية للحفاظ على المظهر الجمالي للمشروع.

وقام رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بالمرور على وحدات " سكن كل المصريين " بحى النور للاطمئنان على التوصيلات الرئيسية للمرافق للوحدات السكنية، مؤكداً على سير العمل بالمشروع، بجانب متابعة أعمال تنفيذ أماكن انتظار السيارات أمام بنك cib لتخفيف التكدس المروري بالمنطقة.

الأراضى الصناعية الأسكان الدكتور عاصم الجزار المبادرة الرئاسية المدينة الصناعية المنطقة الصناعية

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